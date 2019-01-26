Hatay Büyükşehir Belediyespor 2018'e Damga Vurdu
1 saat önce
Kent sporunun lokomotif takımı olarak dikkatleri üzerine çeken Hatay Büyükşehir Belediyespor, 2018 yılında bireysel ve takım olarak kazandığı kupa ve madalyaları görücüye çıkardı.
25 Ocak Cuma günü Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen törende elde edilen başarıyı kamuoyu ile paylaşan kulüp, geleceğin yıldız adaylarını tanıttı.
Düzenlenen törene HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ile birlikte Büyükşehir daire başkanları, sporcular, aileleri ve vatandaşlar katıldı.
Tören öncesi Grup 3 Ton çaldığı şarkılarla sporculara ve vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı. Törende düşüncelerini paylaşan Başkan Savaş, spora ve sporcuya yaptıkları yatırımın karşılığını almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Hatay'ın bir spor kenti olarak ülke gündemine damga vurduğunu da ifade eden Lütfü Savaş, " Hatayspor'un, Hatay Büyükşehir Belediyespor'un elde ettiği başarılar, ülkemizde sıklıkla konuşulur oldu. Bu başarı sadece bizim değil tüm Hatay'ın başarısıdır. İçinde bulunduğumuz tesiste 22 farklı branş aynı anda hizmet veriyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bu tesisimizden 4 ilçemizde daha yapacağız. Hepsinin projesi hazır. Sporcularımızdan istediğimiz bir şey daha var: O da sportif başarının yanı sıra eğitim hayatlarında başarı elde etmeleri" dedi.
Başkan Savaş gerçekleştirdiği konuşmanın ardından futboldan basketbola, güreşten tenise kadar onlarca branştan yüzlerce sporcunun kazandığı kupa ve madalyaları tek tek sporculara takdim ederek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:06 Kaynak: Bültenler
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