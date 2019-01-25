Son Dakika Haberleri: Hatay Büyükşehir Belediyespor:74–66:Flames Carola

Hatay Büyükşehir Belediyespor:74–66:Flames Carola

35 dakika önce

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 24 Ocak Perşembe günü Fransa temsilcisi Flames Carola Basketbol Takımı'nı Antakya Spor Salonu'nda konuk etti.

Hatay Büyükşehir Belediyespor:74–66:Flames Carola, System.String[]

Maça hızlı ve etkili başlayan Hatay'ın Melekleri, ilk çeyreği 18-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte etkili hücumları ile oyunun hâkimiyetini elinde tutmayı başaran Hatay Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcuları soyunma odasına 36-29 önde girdi.

Kıran kırana geçen mücadelede pota altını etkili kullanmayı başararak savunmadaki sertliğini arttıran Melekler, son periyoda 58-54 üstün girdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:19 Kaynak: Bültenler

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