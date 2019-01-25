Hatay Büyükşehir Belediyespor:74–66:Flames Carola
35 dakika önce
Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 24 Ocak Perşembe günü Fransa temsilcisi Flames Carola Basketbol Takımı'nı Antakya Spor Salonu'nda konuk etti.
Maça hızlı ve etkili başlayan Hatay'ın Melekleri, ilk çeyreği 18-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte etkili hücumları ile oyunun hâkimiyetini elinde tutmayı başaran Hatay Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcuları soyunma odasına 36-29 önde girdi.
Kıran kırana geçen mücadelede pota altını etkili kullanmayı başararak savunmadaki sertliğini arttıran Melekler, son periyoda 58-54 üstün girdi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:19 Kaynak: Bültenler
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