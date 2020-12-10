Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Jordin Canada'yı transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li oyuncu Jordin Canada'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatay ekibi, 25 yaşında ve 1,68 metre boyundaki Canada ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, Canada'nın takıma güç katacağına inandığını belirtti.
- Kaynak: AA
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