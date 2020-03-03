Hatay Büyükşehir Belediyespor, Amanda Zahui'yi renklerine bağladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatay Büyükşehir Belediyespor, Amanda Zahui'yi renklerine bağladı - Son Dakika Spor

Hatay Büyükşehir Belediyespor, Amanda Zahui'yi renklerine bağladı

6 saat önce

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, İsveçli Amanda Zahui'yi transfer etti.

Hatay Büyükşehir Belediyespor, Amanda Zahui'yi renklerine bağladı, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, İsveçli Amanda Zahui'yi transfer etti.

Kulübün basketbol şube sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki Amanda Zahui ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını söyledi.

Uzun forvet ve pivot oyuncuya yeni takımında başarı dileyen Bayraktar, "Amanda Zahui artık kadromuzda, daha önce WNBA'de New York Liberty'de forma giyen oyuncumuzun takıma katkı sunacağına inanıyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyespor, Hatay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:20 Kaynak: AA
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