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Hatay Büyükşehir Belediyespor'da 4 transfer birden

1 saat önce

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Texas-Rio Grande Valley Üniversitesi'nde oynayan İdil Türk, Mersin Büyükşehir Belediyespor'dan Dürdane Gülşah Gümüşay, Bellona Kayseri Basketbol'da forma giyen Melike Tuğba Oral...

Hatay Büyükşehir Belediyespor'da 4 transfer birden, System.String[]

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Texas-Rio Grande Valley Üniversitesi'nde oynayan İdil Türk, Mersin Büyükşehir Belediyespor'dan Dürdane Gülşah Gümüşay, Bellona Kayseri Basketbol'da forma giyen Melike Tuğba Oral ve İstanbul Üniversitesi altyapısında yetişen Kardelen Gezgin'i renklerine bağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


Bayraktar, İdil Türk ile 1 1 yılık, diğer üç oyuncuyla da birer yıllık anlaşma sağladıklarını bildirerek, şunları kaydetti:


"Takıma bir yabancı oyuncu daha alarak transfer sürecini kapatacağız. Takımda bulunan oyuncularımızdan uzun forvetler Marica Gajic, Hülya Çoklar ve pivot Gizem Başaran'ın sözleşmelerini 1 yıl daha uzattık. Yarın itibarıyla sezon hazırlıklarına başlıyoruz. Herkesle rekabet edecek bir takım oluşturarak Hatay'ı en üst seviyede temsil edeceğiz."

Büyükşehir Belediyespor, Hatay, İdil, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:22 
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