Hatay Büyükşehir Belediyespor'da 6'sı oyuncu 10 kişi Kovid-19'a yakalandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor'da 6'sı oyuncu 10 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Takım menajeri Mesut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyuncular, teknik kadro ve destek kadrolarındaki çalışanların Kovid-19 PCR testinden geçirildiğini belirtti.

6 oyuncunun yanı sıra, kendisinin de aralarında bulunduğu teknik kadrodaki 4 kişinin test sonucunun pozitif sonuçlandığını ifade eden Yılmaz, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu, karantinada bulunduklarını kaydetti.

Yılmaz, yarınki BOTAŞ ve 6 Aralık'taki Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol maçlarının ileri bir tarihe ertelendiğini aktardı.