Hatay Büyükşehir Belediyespor'da hedef Avrupa şampiyonluğu

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, FIBA Avrupa Kupası'nı bu sezon müzesine götürmenin hesaplarını yapıyor.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2020-2021 sezonu C Grubu maçlarına ev sahipliği yapacak Hatay ekibi, Avrupa'da kupayı alarak mutlu sona ulaşmak istiyor.

Hatay'da 19-22 Ocak'ta düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu 1. tur maçları Hatay Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Rusya ekibi Sparta K. M. R. Vidnoje ve Macaristan takımı VBW CEKK Cegled arasında oynanacak.

-"Başarı bizim için mutlaka olması gereken bir konudur"

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Zekiye Yiğitbaşı, AA muhabirine, maçlara ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Hatay'da 4 takımın mücadele edeceği karşılaşmalarda 12 uluslararası hakemin görev alacağını ifade eden Yiğitbaşı, grubun en iddialı takımlarından biri olduklarını kaydetti.

Yiğitbaşı, 32 takımın 8 grupta oynayacağı eleme usulü maçlarda Hatay ekibinin C grubunda yer aldığını belirterek, "Yapılacak maçlarda biz çok iddialıyız. Ligde de aynı iddiamızı sürdürüyoruz. Başarı bizim için mutlaka olması gereken bir konudur." diye konuştu.

"En az yarı final görmek istiyoruz"

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Ali Akın da kupadan en iyi sonuçla ayrılmak istediklerini belirtti.

Hedeflerine ulaşmak için çok çalıştıklarını aktaran Akın, "İyi bir sonuçla ayrılmayı düşünüyoruz. Yöneticiler ve oyuncular olarak EuoroCup'ta en az yarı final görmek istiyoruz. Umarım bunda başarılı oluruz." dedi.

"İnşallah Eurocup'ta da final oynarız"

Hatay Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Ekin Baş ise FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Evlerinde oynayacakları 3 maçtan da galibiyet ayrılacaklarına inandığını belirten Baş, "Bizim müdahil olduğumuz her kupada sonuna kadar hedefimiz şampiyonluk. EuroCup'ta bunlardan birisidir. Kupada gidebildiğimiz en yukarıya gitmek istiyoruz. İnşallah EuroCup'ta da final oynarız." ifadesini kullandı.

"Moralimiz yerinde"

Takım kaptanı Özge Yavaş da FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda kendi evlerinde oynamanın büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

Maçlara hazırlıklarının devam ettiğini dile getiren Yavaş, "Moralimiz yerinde. Önümüzde arka arkaya oynayacağımız 3 EuroCup maçı var. Kayıpsız geçirip grubu birinci sırada tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

Takım oyuncularından Jordin Canada da FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na takım olarak çok iyi hazırlandıklarını kaydetti.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası maçlarında daha önce bir kez daha mücadele ettiğini belirten Canada, kupada takımı için elinden yaparak gücünü göstermeye çalışacağını söyledi.