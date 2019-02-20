Son Dakika Haberleri: Hatay Büyükşehir Belediyespor'da Transfer

Hatay Büyükşehir Belediyespor'da Transfer

45 dakika önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Amber Harris'i renklerine bağladı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor'da Transfer, System.String[]
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Amber Harris'i renklerine bağladı.


Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, yaptığı açıklamada, Courtney Paris'in takımdan ayrılmasıyla ihtiyaç oluşan uzun rotasyonlarını Amber Harris'i alarak gidermeye çalıştıklarını belirtti.

Harris'e başarılar dileyen Bayraktar, "Geçen sezonu WNBA ve Çin liginde geçiren oyuncumuz, 1,96 boyunda ve pivot pozisyonunda oynuyor. Katılımının bize güç katacağına inandığımız oyuncumuza 'Hatay'a hoş geldin' diyor ve hedeflerimize ulaşmamızda katkılarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:09 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Büyükşehir Belediyespor, Hatay, Spor
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