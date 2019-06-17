Hatay Büyükşehir Belediyespor'da transfer
1 saat önce
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'de forma giyen Özge Yavaş ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelişim Kulübünde oynayan Asena Yalçın'ı renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:31 Kaynak: AA
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor
, Fenerbahçe
'de forma giyen Özge Yavaş ve Mersin Büyükşehir Belediyesi
Gelişim Kulübünde oynayan Asena Yalçın'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir önceki sezon Hatay Büyükşehir Belediyespor forması giyen, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olan 28 yaşındaki oyuncu Özge Yavaş ile 1 yıllığına yeniden anlaşıldı.
A Milli Takım ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelişim Kulübü forması giyen 28 yaşındaki Asena Yalçın'la da 1 yıllık anlaşma sağlandı.
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