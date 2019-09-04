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Hatay Büyükşehir Belediyespor'da transfer çalışmaları

4 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, Belçikalı Hind Ben Abdelkader ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor'da transfer çalışmaları, System.String[]

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, Belçikalı Hind Ben Abdelkader ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıldır takımda bulunan 1,72 metre boyunda 24 yaşındaki Abdelkader ile yeniden kontrat imzaladıklarını belirtti.

Abdelkader'in skorer kimliği ve atletizmiyle takıma önemli katkılar verdiğini kaydeden Bayraktar, şu ifadelere yer verdi:

" Abdelkader, bu sezonda organizasyonumuza hem skor hem de liderlik konusunda büyük katkılar vereceğine inanıyorum. Hind Ben Abdelkader, bizden biri. Hatay'ı ve Hatay'da oynamayı çok seviyor ve istiyor. Taraftarlarla iletişimi, taraftarın ona olan sevgisi muhteşem. Antrenörü ile oynamayı çok seviyor. Burada mutlu ve iki yıl daha bizimle olacak. O artık daha tecrübeli ve oyununu çok ilerletti."

Bayraktar, Avrupa'nın en skorer oyuncularından birinin tekrar takımlarında olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyespor, Hatay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:34 Kaynak: AA
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