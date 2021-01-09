Hatay Büyükşehir Belediyespor'da yeni başantrenör Ekin Baş oldu - Son Dakika

Hatay Büyükşehir Belediyespor'da yeni başantrenör Ekin Baş oldu

09.01.2021 12:13
Hatay Büyükşehir Belediyespor'da yeni başantrenör Ekin Baş oldu, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor'da başantrenörlük görevine Ekin Baş getirildi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor'da başantrenörlük görevine Ekin Baş getirildi.

Kulüp başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, AA muhabirine, Ekin Baş ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını söyledi.

Baş'ın daha önce de takımda görev yaptığını hatırlatan Yiğitbaşı, "Daha önceden de ekibimizde görev yapan başarılı antrenör yönetiminde, 2015-2016 sezonunu ikinci olarak tamamlamış ve 2016 yılında tarihimizde ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzemize götürme başarısı göstermiştik. Ekin Baş'ın yeniden takımımızda olmasından mutluluk duyuyor ve takımın gücüne güç katacağına inanıyoruz." dedi.

Yiğitbaşı, yeni başantrenörün ligin 16. haftasında bugün oynanacak Birevim Elazığ İl Özel İdare maçında takımın başında olacağını sözlerine ekledi.

Hatay ekibi, dün başantrenör Hakan Acer ile yollarını ayırdıklarını duyurmuştu.

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Büyükşehir Belediyespor, Hatay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatay Büyükşehir Belediyespor'da yeni başantrenör Ekin Baş oldu - Son Dakika Spor


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