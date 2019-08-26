Son Dakika Haberleri: Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan 2 transfer
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Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan 2 transfer

57 dakika önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, Kardelen Gezgin ve İdil Türk'ü kadrosuna kattı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan 2 transfer, System.String[]

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, Kardelen Gezgin ve İdil Türk'ü kadrosuna kattı.


Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, İstanbul Üniversitesi forması giyen oyun kurucu Kardelen Gezgin ile ABD Texas-Rio Grande Valley Üniversitesi'nden İdil Türk'ü renklerine bağladı. Mavi-beyazlı ekip, Kardelen ile 1 yıllık, İdil'le de 1+1 yıllık anlaşma sağladı.


Hatay ekibinin yeni transferi Kardelen Gezgin, takımın başarısı için elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi. 23 yaşındaki İdil Türk ise Hatay Büyükşehir Belediyespor'a şampiyonluk yaşamaya geldiğini belirtti. - HATAY

Büyükşehir Belediyespor, Hatay, İdil, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:06 Kaynak: İHA
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