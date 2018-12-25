Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan Milli Takıma
52 dakika önce
Hatay Büyükşehir Belediyespor'un başarılı tenisçisi Hatay Cem Gökpınar bir büyük başarının daha altına imzasını attı.
Çok erken yaşta tenise başlayan ve elde ettiği başarılarla adından övgüyle bahsettiren Haydar Cem, sergilediği üstün performansla Türk milli takımına seçildi. Türk tenis tarihinde sayılı sporcunun sahip olduğu bu onura çok erken yaşta erişen Haydar Cem Gökpınar, uzun yıllar sürecek bu onuru yaşayacak olmanın haklı gururunu yaşıyor.
Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Antrenör Mehmet Doğan, "Oyuncumuzun bu başarısı ile gurur duyuyorum. Çalışmalarımızın ve emeğimizin karşılığını bu şekilde almak bizi onurlandırdı. Belediyemizin, başkanımızın ve kulübümüzün destekleri başarımızda önemli rol oynadı. Başkanımız Lütfü Savaş'ın spora ve sporcuya ilgisi bize bu mutlulukları yaşattı. Bize inanıp desteklerini esirgemediği için kendisine çok teşekkür ederim" dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:57 Kaynak: Bültenler
Erdoğan'dan Müjde: Yılbaşından İtibaren Doğal Gaz ve Elektrikte Yüzde 10 İndirim Yapılacak
Erdoğan, Asgari Ücret Zammını Parti Grubunda Oylamaya Sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Binali Yıldırım'ın İstifa Etmesine Gerek Yok
ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili İsrail Adalet Bakanı'ndan İtiraf: Erdoğan'ı Güçlendiriyor