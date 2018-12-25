Son Dakika Haberleri: Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan Milli Takıma

Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan Milli Takıma

52 dakika önce

Hatay Büyükşehir Belediyespor'un başarılı tenisçisi Hatay Cem Gökpınar bir büyük başarının daha altına imzasını attı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan Milli Takıma, System.String[]

Çok erken yaşta tenise başlayan ve elde ettiği başarılarla adından övgüyle bahsettiren Haydar Cem, sergilediği üstün performansla Türk milli takımına seçildi. Türk tenis tarihinde sayılı sporcunun sahip olduğu bu onura çok erken yaşta erişen Haydar Cem Gökpınar, uzun yıllar sürecek bu onuru yaşayacak olmanın haklı gururunu yaşıyor.

Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Antrenör Mehmet Doğan, "Oyuncumuzun bu başarısı ile gurur duyuyorum. Çalışmalarımızın ve emeğimizin karşılığını bu şekilde almak bizi onurlandırdı. Belediyemizin, başkanımızın ve kulübümüzün destekleri başarımızda önemli rol oynadı. Başkanımız Lütfü Savaş'ın spora ve sporcuya ilgisi bize bu mutlulukları yaşattı. Bize inanıp desteklerini esirgemediği için kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:57 Kaynak: Bültenler

Gökpınar, Güncel
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