Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan Milli Takıma

Çok erken yaşta tenise başlayan ve elde ettiği başarılarla adından övgüyle bahsettiren Haydar Cem, sergilediği üstün performansla Türk milli takımına seçildi. Türk tenis tarihinde sayılı sporcunun sahip olduğu bu onura çok erken yaşta erişen Haydar Cem Gökpınar, uzun yıllar sürecek bu onuru yaşayacak olmanın haklı gururunu yaşıyor.

Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Antrenör Mehmet Doğan, "Oyuncumuzun bu başarısı ile gurur duyuyorum. Çalışmalarımızın ve emeğimizin karşılığını bu şekilde almak bizi onurlandırdı. Belediyemizin, başkanımızın ve kulübümüzün destekleri başarımızda önemli rol oynadı. Başkanımız Lütfü Savaş'ın spora ve sporcuya ilgisi bize bu mutlulukları yaşattı. Bize inanıp desteklerini esirgemediği için kendisine çok teşekkür ederim" dedi.