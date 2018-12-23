Hatay Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 85-70

SALON: Antakya
HAKEMLER: Tekin Özübir
, Mustafa Akıllıoğlu, Emir Can Özkan
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Paris
15, İlsu Darıcıoğlu, Snytsina 11, Cansu Köksal
23, Hülya Çoklar 2, Gizem Başaran 3, Merve Aydın
5, Ben Abdelkader 18, Gajic 8
GALATASARAY: Şerife Alperi Onar, İrem Naz Topuz 7, Sinem Ataş
, Işıl Alben
6, Abdi 20, İnci Güçlü
2, Grigalauskyte, Macaulay 15, Jefferson 20
1. PERİYOT: 21-23
DEVRE: 41-40
3.PERİYOT: 60-57
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10'uncu hafta mücadelesinde Hatay Büyükşehir Belediyespor
, Galatasaray
'ı 85-70 mağlup etti. - Hatay