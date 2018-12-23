Son Dakika Haberleri: Hatay Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 85-70

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 85-70

1 saat önce

SALON: AntakyaHAKEMLER: Tekin Özübir, Mustafa Akıllıoğlu, Emir Can ÖzkanHATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Paris 15, İlsu Darıcıoğlu, Snytsina 11, Cansu Köksal 23, Hülya Çoklar 2, Gizem Başaran 3, Merve Aydın 5, Ben Abdelkader 18, Gajic 8GALATASARAY: Şerife Alperi Onar, İrem Naz Topuz 7, Sinem...

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 85-70, System.String[]


SALON: Antakya

HAKEMLER: Tekin Özübir, Mustafa Akıllıoğlu, Emir Can Özkan

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Paris 15, İlsu Darıcıoğlu, Snytsina 11, Cansu Köksal 23, Hülya Çoklar 2, Gizem Başaran 3, Merve Aydın 5, Ben Abdelkader 18, Gajic 8

GALATASARAY: Şerife Alperi Onar, İrem Naz Topuz 7, Sinem Ataş, Işıl Alben 6, Abdi 20, İnci Güçlü 2, Grigalauskyte, Macaulay 15, Jefferson 20

1. PERİYOT: 21-23

DEVRE: 41-40

3.PERİYOT: 60-57

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10'uncu hafta mücadelesinde Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray'ı 85-70 mağlup etti. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:23 Kaynak: DHA

Tekin Özübir, Galatasaray, Hatay, Büyükşehir Belediyespor, Spor
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