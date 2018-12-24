Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 85-70

23 Aralık Pazar günü Antakya Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreği başa baş geçti. İki takımın da yüksek tempoda oynadığı mücadelenin ilk çeyreğinde üstün olan taraf konul Galatasaray'da. 21-23.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde de ilk çeyrekteki senaryo vardı. Pota altlarını etkili kullanan iki takım da karşılık skor üretti ve Hatay'ın Melekleri soyunma odasına üstün giden taraf oldu. 41-40.

Mücadelenin ikinci yarısında Hatay Büyükşehir Belediyespor rakibi karşısında baskısını arttırdı. Cansu ve Abdelkader ile etkili olan mavi-beyazlılar, üçüncü çeyreği de 60-57'lik skorla önde tamamladı.

Son 10 dakikada bambaşka bir Hatay Büyükşehir Belediyespor vardı. Rakibini etkili savunmasıyla durduran ve hızlı hücumlarla bulduğu sayılarla skor üreten Hataylı basketbolcular karşılaşmadan 85-70 galip ayrılarak 10. maçındaki 9. galibiyetini elde etti.

HATAYLI SPORSEVERLER KEYİFLİ BİR GÜN YAŞADI

Gün içinde oynanan Hatayspor- Balıkesirspor maçından çıkarak salondaki yerini alan Hataylı sporseverler keyifli bir pazar günü geçirmenin keyfini yaşadı.

"HATAY ARTIK TAM MANASIYLA BİR SPOR KENTİ"

İki maçta da takımlarının net skorlarla galip gelmesinin tadını çıkardıklarını ifade eden Hataylı sporseverler, Hatay'ın artık tam manasıyla bir spor kenti olduğunu belirtti.