Hatay Büyükşehir Belediyespor Geleceğin Yıldızlarını Arıyor

Başkan Savaş'ın talimatları doğrultusunda hemşehrilerinin en mutlu günlerinde hiçbir karşılık beklemeden hizmet veren Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay genelinde toplu nikâh ve sünnet şölenine imza atmaya hazırlanıyor.

TOPLU NİKÂH VE SÜNNET TÖRENLERİ İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 12 TEMMUZ

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen toplu nikâh ve sünnet şölenlerinin başvurusu 12 Temmuz 2019 Cuma günü sona erecek.

Toplu nikâh ve sünnetten faydalanmak isteyen vatandaşlar Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir'in tüm ilçelerdeki ek hizmet binaları ve sosyal marketlerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.