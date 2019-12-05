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Hatay Büyükşehir Belediyespor, grubu lider tamamladı

6 saat önce

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nun son maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında, Rus temsilcisi Enisey'i 92-86 yenerek grubu lider olarak tamamladı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor, grubu lider tamamladı, System.String[]

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nun son maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında, Rus temsilcisi Enisey'i 92-86 yenerek grubu lider olarak tamamladı.


Salon: Antakya


Hakemler: Alexandra Stan xx (Romanya), Xhelal Mumini xx (Kosova), Nataşa Dragojevic xx (Karadağ)


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın xx 3, Özge Yavaş xx 2, Marica Gajic xxxx 24, İdil Türk x, Haley Peters xxxx 22, Regan Magarity xxxx 23, Gülşah Gümüşay x, Gizem Başaran x, Hind Ben Abdulkader xxx 16, Tuğba Oral xx 2


WBC Enisey: Sabina Abaidullina xxx 15, Daria Kolosovskaia xxx 19, Ekaterina Kiryanova xx 5, Alexsandra Marchenkova xxx 13, Kyara Linskens xx 6, Aleksandra Tarasova x, Danielle Mc Cray xx 13, Sigrid Elisabeth Koizar xxx 15


1. Periyot: 25-19 (Hatay lehine)


Devre: 48-47 (Hatay lehine)


3. Periyot: 72-67 (Hatay lehine) - HATAY

Büyükşehir Belediyespor, Avrupa, Hatay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:14 Kaynak: İHA
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