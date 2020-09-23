Hatay Büyükşehir Belediyespor, İdal Yavuz'la 5 yıllık sözleşme imzaladı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, İdal Yavuz'u kadrosuna kattı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, İdal Yavuz'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay ekibi, 1,94 metre boyundaki İdal ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, takımın altyapısında yetişen 16 yaşındaki genç basketbolcuya başarı diledi.
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