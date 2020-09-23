Hatay Büyükşehir Belediyespor, İdal Yavuz'la 5 yıllık sözleşme imzaladı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, İdal Yavuz'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay ekibi, 1,94 metre boyundaki İdal ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, takımın altyapısında yetişen 16 yaşındaki genç basketbolcuya başarı diledi.