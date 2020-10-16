Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nda 3 kişi Kovid-19'a yakalandı
16.10.2020 20:43
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor'da, teknik heyetten 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor'da, teknik heyetten 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüp başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, AA muhabirine, pazar günü sahalarında yapacakları Samsun Canik Belediyespor karşılaşması öncesi oyuncu, teknik ekip ve personele yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığını söyledi.
Sporcu ve personelde Kovid-19'a rastlanmadığını belirten Yiğitbaşı, "Kovid-19 testlerinde teknik heyetten 3 kişinin sonucu pozitif çıktı." dedi.
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