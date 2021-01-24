Hatay Büyükşehir Belediyespor ligde zirveyi hedefliyor - Son Dakika

Hatay Büyükşehir Belediyespor ligde zirveyi hedefliyor

24.01.2021 09:35
Hatay Büyükşehir Belediyespor ligde zirveyi hedefliyor, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor'da öncelikli hedef ligi üst sıralarda bitirmek.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor'da öncelikli hedef ligi üst sıralarda bitirmek.

Lige istediği gibi başlayamayan Hatay ekibi, başantrenörlük görevine getirilen Ekin Baş ile yönetiminde oynadığı son iki maçı kazandı.

Başantrenör Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımdaki oyuncuların hepsinin çok kaliteli ve başarılı olduğunu belirterek, "Hedefimiz ligde her geçen gün daha iyi performans sergilemek ve üst sıralara yükselmektir. Bunu başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Akın: "Daha yukarılara çıkmak istiyoruz"

Basketbol Şube Sorumlusu Ali Akın da lige kötü başladıklarını, ancak şu anda takımın formunun yerinde olduğunu söyledi.

Takımın çok ciddi çıkışa geçeceğine inandığını ifade eden Akın, şöyle devam etti:

"Ligdeki hedefimiz öncelikle play off'a kalmak. Önümüzdeki maçlarda çok daha iyi sonuçlar alarak daha yukarılara çıkmak istiyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak geçmişte çok iyi işlere imza attık. Onları tekrardan yaşatmak, taraftarımızı ve şehrimizi mutlu etmek istiyoruz."

Akın, başantrenör Baş ile takımın çok daha başarı ve sinerji yakalayacağını kaydetti.

Takım kaptanı Özge Yavaş, başantrenör Baş ile yeni bir döneme giren takımın daha iyiye gitmeye başladığını ifade etti.

Ligde geri kalan maçları da kazanarak üst sıraları hedeflediklerini dile getiren Yavaş, ligi üst sıralarda bitirerek play-off şanslarını arttırmak istediklerini belirtti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatay Büyükşehir Belediyespor ligde zirveyi hedefliyor - Son Dakika Spor


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