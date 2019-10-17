Son Dakika Haberleri: Hatay Büyükşehir Belediyespor, Minsk'i devirdi: 79-71
Son Dakika Spor Hatay Büyükşehir Belediyespor, Minsk'i devirdi: 79-71

Hatay Büyükşehir Belediyespor, Minsk'i devirdi: 79-71

1 saat önce

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında, Belarus temsilcisi Tsmoki-Minsk'i 79-71 yendi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor, Minsk'i devirdi: 79-71, System.String[]

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında, Belarus temsilcisi Tsmoki-Minsk'i 79-71 yendi. Diğer yandan mücadele scoreboard arızası dolayısıyla 1 saat 15 dakika geç başladı.


Salon: Antakya


Hakemler: Zoron Mitrovski xx (Makedonya), Charalampos Karakatssounis xx (Yunanistan), Vasileios Pitsilkas xx (Yunanistan)


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın xx 3, Özge Yavaş xx 3, Gajic xxx 18, Peters xxx 17, Magarity xxx 15, Gülşah Gümüşay x, Gizem Başaran x, Ben Abdulkader xxxx 23, Tuğba Oral x


Tsmoki-Minsk: Vabishchevich xxx 13, Murauskaya xx 8, Rybalka x, Theriot xx 7, Stsiapanava x, Hasper xxx 21, Chidom xx 14, Bartakova xx 8


1. Periyot: 18-24 (Minsk lehine)


Devre: 34-45 (Minsk lehine)


3. Periyot: 61-56 (Hatay Büyükşehir Belediyespor lehine) - HATAY

Büyükşehir Belediyespor, Avrupa, Hatay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Soylu: Koskoca Avrupa, terör örgütünün rehberliğini kendisine yol tutmuş
Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Türkiye mültecileri salarsa güç kullanırız Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nde eleyen Vardar'da ekonomik kriz! Serdal Adalı: Quaresma'nın Beşiktaş'ta jübile yapmasını isterim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 23:57:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay Büyükşehir Belediyespor, Minsk'i devirdi: 79-71
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]