Son Dakika Haberleri: Hatay Büyükşehir Belediyespor - Samsun Canik Belediyespor: 97-58
Son Dakika Spor Hatay Büyükşehir Belediyespor - Samsun Canik Belediyespor: 97-58

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Samsun Canik Belediyespor: 97-58

1 saat önce

SALON: Antakya Kapalı Spor SalonuHAKEMLER: Kerem Yılmaz, Halil Erkoç, Alican Alıcı1'İNCİ PERİYOT: 32-13DEVRE: 52-183'ÜNCÜ PERİYOT: 75-37HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın, Özge Yavaş 4, Gajic 14,İdil Türk 6, Kardelen Gezgin, Peters 16, Hülya Çoklar 6, Magarity 10, DürdaneGülşah Gümüşay...

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Samsun Canik Belediyespor: 97-58, System.String[]

SALON: Antakya Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu

HAKEMLER: Kerem Yılmaz, Halil Erkoç, Alican Alıcı

1'İNCİ PERİYOT: 32-13

DEVRE: 52-18

3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-37

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın, Özge Yavaş 4, Gajic 14, İdil Türk 6, Kardelen Gezgin, Peters 16, Hülya Çoklar 6, Magarity 10, DürdaneGülşah Gümüşay 3, Gizem Başaran 14, Ben Abdelkader 19, Melike Tuğba Oral 5

CANİK BELEDİYESPOR: Dilan Çelik 11, Madden 13, Fatma Dilara Azaklı, Neslihan Külekçi, Harris 22, Neslihan Demir, Trajchevska 12, Kayra Güler Sağlam

Hatay Büyükşehir Belediyespor, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2'nci hafta karşılaşmasında Samsun Canik Belediyespor'u evinde 97-58 mağlup etti. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi puan sıralamasında 2'nci sırada yer alan Hatay Büyükşehir, yerini sağlamlaştırdı.


- Hatay
Büyükşehir Belediyespor, Canik Belediyespor, Samsun, Hatay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:20 Kaynak: DHA
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