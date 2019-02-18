Hatay Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası!
1 saat önce
Erkekler Voleybol 1. Lig'de mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, 21. hafta karşılaşmalarında Ziraat Bankası'nı ağırladı.
17 Şubat günü Antakya Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi mavi-beyazlılar 3-2 kazandı.
Karşılaşmaya etkili başlayan taraf konuk takım oldu. İlk seti 22-25 kazanan Ziraat Bankası setlerde öne geçti. İkinci seti de 19-25'lik skorla kazanan Ankara temsilcisi setlerde durumu 0-2'ye getirdi.
Karşılaşmanın üçüncü setinde Hatay Büyükşehir Belediyespor etkili oldu. Seti 25-23 kazanan ev sahibi, setlerde durumu 1-2'ye getirdi. Dördüncü sette de oyununu rakibine kabul ettiren Büyükşehirli voleybolcular, seti 25-17 kazandı ve setlerde durum 2-2'ye geldi.
Maçın kazananını belirleyecek olan tie-break seti de büyük çekişmeye sahne oldu. File önündeki oyunlarda hata yapmayan ve rakibini durdurmayı başaran Hatay Büyükşehir Belediyespor, seti 15-9, karşılaşmayı da 3-2 kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:44 Kaynak: Bültenler
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