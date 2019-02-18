Son Dakika Haberleri: Hatay Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası!

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası!

1 saat önce

Erkekler Voleybol 1. Lig'de mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, 21. hafta karşılaşmalarında Ziraat Bankası'nı ağırladı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası!, System.String[]

17 Şubat günü Antakya Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi mavi-beyazlılar 3-2 kazandı.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf konuk takım oldu. İlk seti 22-25 kazanan Ziraat Bankası setlerde öne geçti. İkinci seti de 19-25'lik skorla kazanan Ankara temsilcisi setlerde durumu 0-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın üçüncü setinde Hatay Büyükşehir Belediyespor etkili oldu. Seti 25-23 kazanan ev sahibi, setlerde durumu 1-2'ye getirdi. Dördüncü sette de oyununu rakibine kabul ettiren Büyükşehirli voleybolcular, seti 25-17 kazandı ve setlerde durum 2-2'ye geldi.

Maçın kazananını belirleyecek olan tie-break seti de büyük çekişmeye sahne oldu. File önündeki oyunlarda hata yapmayan ve rakibini durdurmayı başaran Hatay Büyükşehir Belediyespor, seti 15-9, karşılaşmayı da 3-2 kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:44 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti Genel Merkezi Önünde Silah Sesleri AK Parti'den Tanzim Satışlara Yönelik Eleştirilere Yanıt: O Görüntüler Onlara Geçmişi Hatırlatıyor

KKTC'de Sapık Ev Sahibi, Kiracısına Tecavüze Kalkıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi! Isparta Elması da Tanzim Satış Noktalarında Satılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 19:06:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]