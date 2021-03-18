Hatay Büyükşehir Belediyesporlu basketbolcu Hind Ben Abdelkader, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor'un oyuncusu Hind Ben Abdelkader, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Kulüp başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 25. haftasında Nesibe Aydın takımıyla evlerinde karşılaştıkları maçın ilk periyodunda sakatlanan oyuncuları Ben Abdelkader'in yapılan muayenesinde çapraz bağlarının koptuğunun tespit edildiğini belirtti.

Oyuncularının yaşadığı sakatlıktan dolayı çok üzgün olduklarını ifade eden Yiğitbaşı, "Geçen haftaki maçta sakatlanan oyuncumuz Ben Abdelkader'in yapılan kontrollerinde çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. Bu durumda maalesef oyuncumuz sezonu kapatmak zorunda kaldı. Bunun üzerine oyuncumuz bize tedavisine ülkesi Belçika'da devam etmek istediğini belirtti. Biz de bu istediğini uygun gördük. Kendisine 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Dileğimiz oyuncumuzun bir an önce eski sağlığına kavuşmasıdır." diye konuştu.