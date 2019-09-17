Son Dakika Haberleri: Hatay Büyükşehir Belesiyesinden çiftçilere fide desteği
Son Dakika Ekonomi Haber

Hatay Büyükşehir Belesiyesinden çiftçilere fide desteği

51 dakika önce

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından, Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki çiftçilere çilek fidesi desteği yapıldı.

Hatay Büyükşehir Belesiyesinden çiftçilere fide desteği, System.String[]

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından, Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki çiftçilere çilek fidesi desteği yapıldı.


Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Yayladağı Çiftçisinin son yıllarda yüzünü güldüren çilek üretimine destek ve bu ürünün ilçedeki rekoltesini arttırmak için Yayladağlı 164 çiftçiye çilek fidesi dağıtarak fide dikimi gerçekleştirdi.


Başkan Savaş yaptığı açıklamada, toplam 164 çiftçi aileye tamamı hibe olmak üzere toplam da 3 milyon fide desteğinde bulunacaklarını ifade etti.


Yayladağı'nda marka haline gelen çileğin, bölge çiftçisi ve ülke ekonomisi için iyi bir ürün olduğunun altını çizen Savaş, şöyle konuştu:


"Ekimini gerçekleştirdiğimiz bu çilekler üç yıl boyunca ürün verecek. Çiftçilerimiz son yıllarda daralan ekonomiyle karşı karşıya, kendi bağını bahçesini ekmekten korkar hale geldiği için, yükte hafif pahada ağır ürünlerin yetiştirilmesi amacıyla onlara bu desteği veriyoruz. Bizlerde Hatay Büyükşehir belediyesi olarak bu bağlamda fidelerin maliyetini biz karşılamaya karar verdik. Toplam maliyetin yaklaşık yüzde 55'ine tekabül eden fide, çiftçimizin yükünü bir nebzede olsa hafifletecektir. Her bir kökten yaklaşık 1 kg ürün alacaklar. İnşallah bu desteği arttırarak devam edeceğiz." diye konuştu.


Yayladağı'nın iklim olarak çok güzel olduğunun altını çizen Savaş, şöyle devam etti;


"Yayladağı ilçemiz suyun kıt olduğu bir bölge, her yerde sulu tarım yapma şansımız yok. Su olan yerlerde sulu tarım, su olmayan yerlerde diğer alternatif ürünlerin yetiştirilmesi konusunda desteklerimiz her daim devam edecek. Çiftçilerimizi üretirken görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor." şeklinde konuştu.


Çiftçilerle sohbet edip bilgi alan başkan Savaş, ilçe merkezinde geçtiğimiz yıl kaymakamlık tarafından yaptırılan soğuk hava deposunu gezip incelemelerde bulundu.


Savaş, Yayladağı Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ilçe merkezinde ve toplamda 2500 metre kare kapalı alanda üretimi gerçekleştirilen Kültür Mantarı üretim tesislerini de ziyaret edip üreticilerden ve yetkililerden bilgi aldı.


Programa Savaş'ın yanı sıra Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Nevzat Gonca, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri,Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri,mahalle muhtarları çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - HATAY

Yayladağı, Hatay, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın Avrupa maçlarında sponsoru THY oldu
Danimarka'da bir belediye haftalık 4 gün mesai 3 gün tatil uygulamasına geçti PKK tarafından 4 yıl önce kaçırılan asker, ailesine mektup gönderdi Koop-İş Sendikası, H&M ile toplu sözleşmede anlaşma sağlayamayınca grev kararı aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 17:03:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay Büyükşehir Belesiyesinden çiftçilere fide desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]