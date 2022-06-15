Hatay Büyükşehir'den Hayvancılığa Destek - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir'den Hayvancılığa Destek

15.06.2022 18:47

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bereketli Amik Ovası'nın kalbi Kumlu'da hemşehrileri ile bir araya geldi. Savaş'ın Kumlu'daki ilk durağı Uzunkavak Mahallesi oldu. Savaş, burada büyükbaş hayvan besiciliği yapan vatandaşlarla buluştu. Savaş, ilki geçen senelerde kullanılmaya başlanan büyükbaş hayvan tırnak kesim ve bakım makinesinin ikincisini köylülerle birlikte hizmete sundu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bereketli Amik Ovası'nın kalbi Kumlu'da hemşehrileri ile bir araya geldi. Savaş'ın Kumlu'daki ilk durağı Uzunkavak Mahallesi oldu. Savaş, burada büyükbaş hayvan besiciliği yapan vatandaşlarla buluştu. Savaş, ilki geçen senelerde kullanılmaya başlanan büyükbaş hayvan tırnak kesim ve bakım makinesinin ikincisini köylülerle birlikte hizmete sundu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ilki geçen senelerde kullanılmaya başlanan büyükbaş hayvan tırnak kesim ve bakım makinesinin ikincisini köylülerle birlikte hizmete sundu.

Kentteki hayvancılığın tarım gibi gittikçe geriye gittiğini belirten Savaş, "Gerileyen bu sektöre destek olmak için iki sene önce ilk makineyi hizmete sunduk. İhtiyacın daha fazla olduğunu anlayınca ikincisini yaptık. Pandemiye rağmen tek makineyle 5 bin 963 büyükbaş hayvanın tırnağını kesip bakım yaptık" dedi.

"TIRNAK BAKIMLARININ YAPILMAMASI HER TÜRLÜ ENFEKSİYONA ZEMİN HAZIRLIYOR"

HBB'nin ücretsiz verdiği bu hizmetin özel sektörde en az 500 lira olduğunu ve her hayvanın yılda 1 kez tırnak bakımının yapılması gerektiğini açıklayan Savaş, "Hayvanların tırnak bakımlarının yapılmaması her türlü enfeksiyona zemin hazırlıyor. Hayvanların hastalıkla karşılaşmasına sebep oluyor. Et, süt ve bebek verimini yüzde 12 oranında azaltıyor. Bu nedenle ikinci makinemizi yaptırdık. Her iki makinemiz de besicilerimizin emrindedir" diyerek makinelerin birinin ova, diğerinin körfez bölgesinde hizmet vereceğini belirtti.

"HAYVANIM ETLİKTEN DAMIZLIĞA DÖNDÜ"

Büyükbaş hayvan yetiştiricisi Ali Çelik, HBB'nin verdiği hizmetten faydalandığını söyledi. 6 ay önce 500 kiloya kadar düşen hayvanının tırnak bakımından sonra 1 tona çıktığını belirten Çelik, "Büyükşehir ekiplerimizden rica ettik, onlar da hayvanlarımızın bakımı gerçekleştirdi. Hayvanım etlikten damızlığa döndü. Başkanımıza ve Büyükşehir ekiplerine çok teşekkür ederim" dedi.

Lütfü Savaş, daha sonra Aktaş ve Gülova mahallelerini ziyaret etti. Savaş, Aktaş Mahallesi'nde vatandaşların taleplerini dinledi. Başkan Savaş, mahalleden Kumlu'ya toplu taşıma aracı isteyen kadınların talebini geri çevirmedi ve mahalleden ilçe merkezine ulaşım için gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi.

Lütfü Savaş'a ziyaretlerinde CHP Kumlu İlçe Başkanı Ali Çimer eşlik etti.

Hatay Büyükşehir'den Hayvancılığa Destek
Hatay Büyükşehir'den Hayvancılığa Destek
Hatay Büyükşehir'den Hayvancılığa Destek
Hatay Büyükşehir'den Hayvancılığa Destek

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Lütfü Savaş'ı kabul etti İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Lütfü Savaş'ı kabul etti
Kaynak: ANKA

Lütfü Savaş, Amik Ovası, Kumlu, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay Büyükşehir'den Hayvancılığa Destek - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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