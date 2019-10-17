Son Dakika Haberleri: Hatay Büyükşehir evinde güldü!
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Hatay Büyükşehir evinde güldü!

14 dakika önce

Öte yandan maç skorbord arızası dolayısıyla yaklaşık 1 saat 15 dakika geç başladı.

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Öte yandan maç skorbord arızası dolayısıyla yaklaşık 1 saat 15 dakika geç başladı.


Salon: Antakya


Hakemler: Zoron Mitrovski (Makedonya), Charalampos Karakatssounis (Yunanistan), Vasileios Pitsilkas (Yunanistan)


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Özge Yavaş 3, Gajic 18, Peters 17, Magarity 15, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran, Ben Abdulkader 23, Tuğba Oral


Tsmoki-Minsk: Vabishchevich 13, Murauskaya 8, Rybalka, Theriot 7, Stsiapanava, Hasper 21, Chidom 14, Bartakova 8


1. Periyot: 18-24


Devre: 34-45


3. Periyot: 61-56

Yunanistan, Makedonya, Hatay, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:32 
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