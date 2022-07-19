Hatay Büyükşehir Güreşçisi İrem Öztürk Avrupa Üçüncüsü Oldu - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Güreşçisi İrem Öztürk Avrupa Üçüncüsü Oldu

19.07.2022 12:23

Hatay Büyükşehir Belediyespor’un milli güreşçisi İrem Öztürk, Hırvatistan’da düzenlenen U15 Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa üçüncüsü oldu. Öztürk, “Hedefim şampiyonluktu. Üçüncülük bana yakışmadı. Seneye daha çok çalışıp birincilik için savaşacağım. Hatay için kızlarda bir ilk yaşattım. Başarım sadece benim için değil bütün kızlar için geçerli. Ben başlattım diğer arkadaşlarım devam ettirecek” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor'un milli güreşçisi İrem Öztürk, Hırvatistan'da düzenlenen U15 Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü oldu. Öztürk, "Hedefim şampiyonluktu. Üçüncülük bana yakışmadı. Seneye daha çok çalışıp birincilik için savaşacağım. Hatay için kızlarda bir ilk yaşattım. Başarım sadece benim için değil bütün kızlar için geçerli. Ben başlattım diğer arkadaşlarım devam ettirecek" dedi.

Genç güreşçi 42 kiloda çıktığı minderde, Romanyalı rakibi Elvira Dragan'ı 2 - 0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği başarının ardından yurda dönen Öztürk'ü; ailesi, hocaları ve takım arkadaşları havalimanında karşıladı.

Önümüzdeki yıl hedefinin şampiyonluk olduğunu belirten Öztürk, şunları söyledi:

"Hedefim şampiyonluktu. Üçüncülük bana yakışmadı. Seneye daha çok çalışıp birincilik için savaşacağım. Hatay için kızlarda bir ilk yaşattım. Başarım sadece benim için değil bütün kızlar için geçerli. Ben başlattım diğer arkadaşlarım devam ettirecek.

Yedi sene boyunca beni yetiştiren hocalarıma, Lütfü Başkanımıza çok teşekkür ederim. Maddi ve manevi üzerimde çok fazla emekleri var. Bundan sonra onlar beni bıraksa bile ben onları bırakmayacağım."

Takım antrenörü Ahmet Kardeşler ise "Bugünlere çok basit gelmedik. Kızımız çok çalıştı ve elinden geleni yaptı. Gönül isterdi ki final yapalım ve birinci olalım ama ufak bir sakatlık yaşadık. Bundan sonra dünya ve olimpiyat şampiyonluklarını kovalayacağız" dedi.

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Kaynak: ANKA

Büyükşehir Belediyespor, Hırvatistan, İrem Öztürk, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay Büyükşehir Güreşçisi İrem Öztürk Avrupa Üçüncüsü Oldu - Son Dakika

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