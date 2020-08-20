Hatay Büyükşehir, korona virüs denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüs karşı alınan tedbirler kapsamında il genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında gıda satışı yapılan iş yerlerinde il genelinde denetimler gerçekleştiriyor.

Toplum sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla denetimlerini sürdüren Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı gıda mühendisleri ve büyükşehir zabıtaları, şehrin ana arterler, cadde ve sokaklarında hijyen, sosyal mesafe ve maske takma hususunda denetimler gerçekleştirdi.

HBB yetkilileri, denetimlerin il genelinde devam ettiklerini belirterek vatandaşların toplumun sağlığı açısından kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. - HATAY