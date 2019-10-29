Son Dakika Haberleri: Hatay caddeleri köpük sardı, vatandaşlar tedirgin oldu
Son Dakika Güncel Hatay caddeleri köpük sardı, vatandaşlar tedirgin oldu

Hatay caddeleri köpük sardı, vatandaşlar tedirgin oldu

1 saat önce

Caddeleri köpük sardı, vatandaşlar tedirgin olduHatay'ın Defne ilçesinde sondaj çalışması sırasında kullanılan bir madde caddelerde köpürdü.

Caddeleri köpük sardı, vatandaşlar tedirgin oldu

Hatay'ın Defne ilçesinde sondaj çalışması sırasında kullanılan bir madde caddelerde köpürdü. Vatandaşları tedirgin eden köpükler, belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde gece saatlerinde iddiya göre sondaj çalışması sırasında kullanılan bir madde, köpürerek caddeyi sardı. Vatandaşlar, köpükler nedeniyle tedirgin olduğu maddenin caddeleri sarması üzerine itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. Sondaj köpüğü olduğu değerlendirilen maddenin zararsız olduğu belirtilirken, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler temizlik çalışması başlattı. Ekipler tarafından kısa sürede temizlenen köpüklerin ardından caddeler, tekrar kullanıma açıldı.

Hatay caddeleri köpük sardı, vatandaşlar tedirgin oldu

Defne, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 04:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay'da kimyasal zannedilen köpük vatandaşlara panik yaşattı
MSB'den Soçi mutabakatı açıklaması: Rusya ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı Cengiz Semercioğlu'nun 29 Ekim'le ilgili düşüncelerini sorduğu kızı, verdiği cevapla herkesi şaşırttı Terör örgütü DEAŞ'ın 5 numaralı ismi İsmail el İthavi, 2 aylık takiple Sakarya'da yakalanmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 17:29:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay caddeleri köpük sardı, vatandaşlar tedirgin oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]