HATAY Çarpışma anı tren kamerasında
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Çarpışma anı tren kamerasındaHatay'ın Erzin ilçesinde 4 Ağustos'ta yük treninin hemzemin geçitte traktöre çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü kazanın tren kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
Çarpışma anı tren kamerasında Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 06:30 Kaynak: DHA
Hatay'ın Erzin ilçesinde 4 Ağustos'ta yük treninin hemzemin geçitte traktöre çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü kazanın tren kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, 4 Ağustos'ta Erzin ilçesindeki Yeşiltepe Hemzemin Geçidi'nde meydana geldi. Tren kamerası tarafından kaydedilen kazada, yük treni, Sedat Kozak (45) yönetimindeki traktöre çarptı. Kaydedilen görüntülerde, Sedat Kozak'ın oğlu Mehmet Kozak'ın treni görünce kaçtığı, kaçamayan Sedat Kozak'ın ise çarpışma sonucu hayatını kaybettiği görüldü.
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