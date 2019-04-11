Son Dakika Haberleri: Hatay Ceza İnfaz Kurumu 'Nefes' Aldı

Hatay Ceza İnfaz Kurumu 'Nefes' Aldı

1 saat önce

Ceza İnfaz Kurumu 'nefes' aldıHatay'ın İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Hatay Baro Başkanlığı arasında başlatılan eğitim ve iyileştirme faaliyetlerindeki işbirliğiyle personellere ve hükümlülere nefes terapisi verildi.

Ceza İnfaz Kurumu 'nefes' aldı

Hatay'ın İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Hatay Baro Başkanlığı arasında başlatılan eğitim ve iyileştirme faaliyetlerindeki işbirliğiyle personellere ve hükümlülere nefes terapisi verildi.

Hatay Baro Başkanlığı'nın katkılarıyla kurum personeli ve kurumda bulunan hükümlü ve tutuklulara yönelik 'Nefes Teknikleri ile Yeni Bir Hayata Nefes Almak - Yeni Ben Tekniği ile Geçmişe Ait Negatif Duygulardan Arınma' konulu nefes terapisi çalışması gerçekleştirildi. İskenderun Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan çalışmayı, regresyonist, nefes eğitmen ve yazar Emel Çekici yürüttü. Kadın hükümlü-tutuklular ile kadın personel, erkek hükümlü- tutuklular ile erkek personel birlikte olmak üzere iki oturum şeklinde düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Nefes eğitmeni Emel Çekici, terapinin bedensel, zihinsel ve ruhsal faydalarını uygulamalı olarak gösterdi.

UYGULAMALI EĞİTİM

Tutuklu ve hükümlüler çalışma sonrasında, bu güne kadar aldıkları nefesin bu kadar önemli olduğunu düşünmediklerini, etkinlik süresince oldukça rahatladıklarını, zaman zaman kendileriyle ilgili fark edemedikleri duyguları fark etmeye başladıklarını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:13 Kaynak: DHA
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