Hatay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da Stk Temsilcileri ve İş Adamları ile Bir Araya...
38 dakika önce
Hatay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da STK temsilcileri ve iş adamları ile bir araya geldi-TAMAMI FTP'DE(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:11 Kaynak: DHA
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