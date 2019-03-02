Son Dakika Haberleri: Hatay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da Stk Temsilcileri ve İş Adamları ile Bir Araya...

Hatay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da Stk Temsilcileri ve İş Adamları ile Bir Araya...

38 dakika önce

Hatay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da STK temsilcileri ve iş adamları ile bir araya geldi-TAMAMI FTP'DE(Tür: Yurt)

Hatay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da Stk Temsilcileri ve İş Adamları ile Bir Araya..., System.String[]
Hatay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da STK temsilcileri ve iş adamları ile bir araya geldi-TAMAMI FTP'DE

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:11 Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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