Son Dakika Haberleri: Hatay Çığlık Atıp, Oynadılar Balonları Otizm Farkındalığı İçin Bıraktılar

Hatay Çığlık Atıp, Oynadılar Balonları Otizm Farkındalığı İçin Bıraktılar

1 saat önce

Çığlık atıp, oynadılar balonları Otizm farkındalığı için bıraktılarHatay'ın İskenderun ilçesinde de 'Dünya Otizm Farkındalık' günü dolayısıyla anaokulu öğrencilerinin de katıldığı farkındalık etkinliğinde yüzlerce mavi balon gökyüzüne bırakıldı.

Çığlık atıp, oynadılar balonları Otizm farkındalığı için bıraktılar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de 'Dünya Otizm Farkındalık' günü dolayısıyla anaokulu öğrencilerinin de katıldığı farkındalık etkinliğinde yüzlerce mavi balon gökyüzüne bırakıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Atatürk Anıt alanındaki farkındalık etkinliğine İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, 6 anaokulu, 12 sınıf öğrencileri Milli Eğitim şube müdürleri katıldı. Birbirinden eğlenceli gösterilerin yapıldığı etkinlikte minik öğrenciler keyifli dakikalar yaşadı. Üzerlerinde Otizm farkındalığına dikkat çeken sloganlar yazılı tişörtler giyen minik katılımcılara Kaymakam Yönden mavi balonlar dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:52 Kaynak: DHA

Hatay, İskenderun, Güncel
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