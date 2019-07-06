HATAY Cilvegözü'de TIR yoğunluğu
1 saat önce
Cilvegözü'de TIR yoğunluğuHatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan bu yılın ilk 6 ayında 72 bin 770 TIR çıkış yaptı.
Cilvegözü
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:34 Kaynak: DHA
'de TIR yoğunluğu Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan bu yılın ilk 6 ayında 72 bin 770 TIR çıkış yaptı. Türkiye
'nin çeşitli bölgelerinden gelen içerisinde gıda maddesi, demir, çimento ve mermer bulunan TIR'ların Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkışları devam ediyor. Cilvegözü ile Suriye
'nin Bab-Al Hava sınır kapısı arasında bulunan ara bölgede yüklerini boşaltan TIR'lar tekrar Türkiye'ye dönüş yapıyor. Yılın ilk 6 ayında 72 bin 770 TIR'ın çıkış yaptığı Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda zaman zaman TIR yoğunluğu da yaşanıyor.
Reyhanlı'da bomba yüklü otomobilde ölen Suriyelilerin örgüt bağlantısı araştırılıyor
Tatilden önce Meclis'te olacak! 80 bin kişiye af geliyor
MHP'nin Alparslan Türkeş önerisi AK Partili belediye meclis üyelerince reddedildi
İçişleri Bakanlığı: Amanos Dağları'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi