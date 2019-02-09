Son Dakika Haberleri: Hatay Cilvegözü'nde Tır Yoğunluğu

Hatay Cilvegözü'nde Tır Yoğunluğu

1 saat önce

Cilvegözü'nde TIR yoğunluğuHatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda TIR yoğunluğu yaşandı.

Hatay Cilvegözü'nde Tır Yoğunluğu, System.String[]
Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda TIR yoğunluğu yaşandı.

Suriye'ye açılan Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, yılın ilk ayında 9 bin 501 TIR çıkış yaptı. İçerisinde gıda maddesi, inşaat malzemesi ve çeşitli insani ihtiyaç maddeleri bulunan TIR'lar Cilvegözü'nde yapılan işlemlerin ardından Suriye'nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı arasında bulunan ara bölgede yüklerini boşaltarak tekrar Türkiye'ye dönüyor. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu, 2019 yılı Ocak ayında toplam 9 bin 501 TIR'ın çıkış yaptığını söyleyerek, ay içerisinde ihracat ile ilgili toplam 9 bin 283 beyanname açıldığını ve Cilvegözü'nde gerek insani yardım ve gerekse ihracat malı açısından yoğunluk yaşandığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:30 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 18'e Yükseldi Son Dakika! Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Net Konuştu: Artık Sabrımız Kalmadı

Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği Tanzim Satış İçin Çadırlar Kurulmaya Başlandı Eşi ile Sevgilisi Tarafından Öldürülen Tamircinin Cesedinin Çamaşır Suyuyla Yıkandığı Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 18:25:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay Cilvegözü'nde Tır Yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]