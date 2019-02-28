Hatay Cilvegözü'nde Tır Yoğunluğu

Cilvegözü'nde TIR yoğunluğuHatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda TIR yoğunluğu yaşanıyor.

Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu



Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda TIR yoğunluğu yaşanıyor.



Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gıda maddesi, insani ihtiyaç maddesi, demir ve çimento yüklü TIR'lar Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yaparak Suriye'nin Bab-Al Hava Gümrük Kapısı arasında bulunan ara bölgede yüklerini boşaltıyor.



Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek yüklerini boşaltan TIR'lar daha sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. Cilvegözü'nden günde ortalama 300 TIR çıkış yapıyor.

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