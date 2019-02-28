Son Dakika Haberleri: Hatay Cilvegözü'nde Tır Yoğunluğu

Hatay Cilvegözü'nde Tır Yoğunluğu

9 dakika önce

Cilvegözü'nde TIR yoğunluğuHatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda TIR yoğunluğu yaşanıyor.

Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda TIR yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gıda maddesi, insani ihtiyaç maddesi, demir ve çimento yüklü TIR'lar Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yaparak Suriye'nin Bab-Al Hava Gümrük Kapısı arasında bulunan ara bölgede yüklerini boşaltıyor.

Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek yüklerini boşaltan TIR'lar daha sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. Cilvegözü'nden günde ortalama 300 TIR çıkış yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:49 Kaynak: DHA

Reyhanlı, Hatay, Cilvegözü, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Savcının Öğretmenleri Gözaltına Aldırdığı Olayda, Halı Saha Sahibi Konuştu Yeşilçam'ın Unutulmaz Oyuncusu Aytaç Arman Adana'da Toprağa Verildi

Abdüllatif Şener'den Bomba İddia: Davutoğlu ile Gül Anlaşamadı Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 14:58:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay Cilvegözü'nde Tır Yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]