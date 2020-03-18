HATAY Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel HATAY Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu - Son Dakika

HATAY Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu

6 saat önce

Cilvegözü'nde TIR yoğunluğuHATAY'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan ve Suriye'ye açılan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda hem ihracat ve hem de yardım kuruluşlarına ait TIR'lar yoğunluk oluşturuyor.

Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan ve Suriye'ye açılan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda hem ihracat ve hem de yardım kuruluşlarına ait TIR'lar yoğunluk oluşturuyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden yüklenen ve Suriye'ye gönderilen ihracat malı yüklü TIR'ların yanı sıra sivil örgütlerin İdlib ve kırsalındaki sivillere gönderdiği yardım TIR'ları Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Hem ihracat ve hem de yardım kuruluşlarına ait TIR'lar gümrükte yapılan işlemlerin ardından Cilvegözü ile Suriye'nin Bab-Al Hava sınır kapısı arasındaki ara bölgede yüklerini boşaltarak tekrar Türkiye'ye giriş yapıyor. Cilvegözü'nde günde ortalama 250-300 TIR çıkış yapıyor.

HATAY Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu

Cilvegözü, İhracat, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:59 Kaynak: DHA

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