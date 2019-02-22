Hatay Cilvegözü'ne 5 Yeni Kontrol Noktası ve 100 Yeni Kamera Eklendi

Cilvegözü'ne 5 yeni kontrol noktası ve 100 yeni kamera eklendiHatay'ın Reyhanlı ilçesindeki, Cilvegözü Gümrük Kapısı'na 5 yeni kontrol noktası ile 100 yeni güvenlik kamerası daha eklendi.

Cilvegözü'ne 5 yeni kontrol noktası ve 100 yeni kamera eklendi



Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki, Cilvegözü Gümrük Kapısı'na 5 yeni kontrol noktası ile 100 yeni güvenlik kamerası daha eklendi.



Türkiye'nin Suriye'ye açılan önemli gümrük kapısı olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda alınan yeni önlemler devreye girdi. Ülkesine gönüllü dönüş yapan Suriyelilerle, iç savaş nedeniyle ihracat ve yardım malzemesi taşıyan TIR'ların girişlerinin yapıldığı Cilvegözü'ne Ticaret Bakanlığı'ndan gönderilen yeni mobil X- Ray cihazı konularak, yolcuların valizleri ve eşyaları kontrol ediliyor. İşlemlerin daha seri ve sağlıklı olması amacıyla yapılan bu çalışmaların yanı sıra 100 yeni güvenlik kamerası daha devreye girerken, girişler manyetik kartla yapılıyor. Çalışmaları tamamlanarak devreye giren yeni önlem ve cihazlarla birlikte Cilvegözü'nde giriş ve çıkışlarda kontrollerin daha seri yapılması sağlandı. Modern ve teknolojinin son sistem cihazları ile yapılan işlemler hem seri ve hem de daha sağlıklı yapılıyor. X-Ray cihazları ile aynı zamanda TIR'lar da kontrolden geçiriliyor. Ülkesine gitmek isteyen Suriyeli yolcular, Gümrük Muhafaza ekiplerince kimlik ve belge kontrolünden geçtikten sonra, eşyaları mobil X- Ray cihazından geçiriliyor. Daha sonra da yolcular pasaport kontrolüne giderek çıkış işlemlerini yapıyor. İşlemlerden sonra yolcular alındıkları güvenli bölgede tahsis edilen araçlarla çıkış kapısına kadar götürülüyor. Bu arada, Cilvegözü'nden bu güne kadar 202 bin Suriyeli ülkesine gönüllü dönüş yaptı.

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