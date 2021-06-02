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Hatay Cumhuriyet Başsavcılığından kitap bağış kampanyasına destek çağrısı - Son Dakika

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığından kitap bağış kampanyasına destek çağrısı

02.06.2021 12:48
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığından kitap bağış kampanyasına destek çağrısı, System.String[]

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası"na destek çağrısında bulunuldu.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası"na destek çağrısında bulunuldu.

Başsavcılığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılmaları ve kendilerini geliştirebilmeleri noktasında eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin infaz sürecinin en önemli ayağını oluşturduğu belirtildi.

Hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmalarının, onların kendilerini geliştirebilme yönündeki en önemli kaynaklarından biri olduğu anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hükümlü ve tutukluların kütüphaneleri etkin olarak kullanabilmeleri ve daha fazla kitaba erişim sağlayabilmeleri amacıyla hazırlanan 'Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı İşbirliği Protokolü' 24 Ekim 2019'da imzalanmış, 31 Mayıs 2021'de eş zamanlı olarak ilimizde de 'Ceza İnfaz Kurumları Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası' başlatılmıştır. Hatay Adalet Sarayı giriş katında ve Köprübaşı Meydanı Eski Müze Binası önünde Cumhuriyet Başsavcılığımız başkanlığında, Hatay Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü koordinesinde kitap bağış standı açıldı. 16 Haziran'a kadar yargı mensuplarının yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız da kitap bağışında bulunabilecek. Toplanacak kitaplar, ceza infaz kurumlarının kütüphanelerine gönderilecek. Toplu kitap bağışı lojistik ve depolama işlemleri için koordinatör ceza infaz kurumu ve yetkilisi ile iletişime geçilebilecektir. Bir kitabın bir insanın umuduna dönüşmesi düşüncesiyle yola çıkılan bu bağış kampanyasına kamu kurum ve kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve vatandaşlarımızı destek olmaya davet ediyoruz."

Cumhuriyet, İnfaz, Hatay, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay Cumhuriyet Başsavcılığından kitap bağış kampanyasına destek çağrısı - Son Dakika


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