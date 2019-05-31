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Hatay Cumhuriyet Başsavcılığından Serkan Gölge açıklaması

56 dakika önce

HATAY Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FEFÖ/PDY) 'yardım ve yataklık etmek' suçundan yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD vatandaşı NASA çalışanı Serkan Gölge'nin tahliyesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığından Serkan Gölge açıklaması, System.String[]
HATAY Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FEFÖ/PDY) 'yardım ve yataklık etmek' suçundan yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD vatandaşı NASA çalışanı Serkan Gölge'nin tahliyesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. 
Başsavcılığından açıklamasında şu ifadelere yer verildi:  
"İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan Türkiye
Cumhuriyeti ve aynı zamanda ABD vatandaşı olan Serkan Gölge'nin tahliye edilmesi ile ilgili olarak basın/yayın organları ile internet sitelerinde yer alan haber ve yorumlar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca aşağıda belirtilen açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2'inci Ceza Dairesi'nin 19 Eylül 2018 tarihli kararı ile Serkan
Gölge hakkında 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan verilen 4 yıl 12 ay hapis cezasının, Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesi'nin 20 Mart 2019 tarihlikararı ile onanarak kesinleştiği, 23 Temmuz 2016 tarihinde gözaltına alınan ve 05 Ağustos 2016 tarihinden itibaren tutuklu bulunan hükümlü Serkan Gölge'nin İskenderun İnfaz Hakimliği'nin 29 Mayıs 2019 tarihli kararı ile 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 105/A maddesi ile geçici 6'ıncı maddesi uyarınca koşullu salıverme tarihine 1 yıl kalması nedeniyle bakiye cezasının Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmak Suretiyle infazına karar verildiği, karar üzerine 29 Mayıs 2019 tarihinde hükümlünün tahliye edildiği, hükümlü Serkan Gölge'nin denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle tahliyesinin 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanundaki düzenleme uyarınca yapıldığı, aksi haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığı kamuoyuna saygıyla arz olunur." 


- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:42 Kaynak: DHA
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