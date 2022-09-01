HATAY'DA JANDARMADAN KAÇAKÇILIK OPERASYONU 1 GÖZALTI - Son Dakika
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HATAY'DA JANDARMADAN KAÇAKÇILIK OPERASYONU 1 GÖZALTI

01.09.2022 10:34
HATAY'DA JANDARMADAN KAÇAKÇILIK OPERASYONU 1 GÖZALTI

HATAY'd bir evde yapılan aramada, kaçak sigara, makaron, makoron doldurma makinesi ve tütün ele geçirildi.

HATAY'd bir evde yapılan aramada, kaçak sigara, makaron, makoron doldurma makinesi ve tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı dedektifleri JASAT ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalarda, kaçakçılık faaliyeti yapıldığı bilgisi alınan bir eve operasyon düzenlendi. Ekipler, ilçeye bağlı Akbez Mahallesindeki bir evde yaptığı aramada 10 bin 220 adet kaçak sigara ile 157 bin adet makaron, 3 adet makaron doldurma makinesi ile 250 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Olayla ilgili, şüpheli A.T. gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

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