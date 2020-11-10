HATAY'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıl dönümü nedeniyle saat 09.05'te tüm kent saygı duruşuna geçti.
Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıl dönümü nedeniyle Antakya ilçesindeki Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi. Törene, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı. Protokol üyeleri tarafından Atatürk anıtına çelenkler sunuldu.Kentte, saat 09.05'te sirenlerin çalınmasıyla hayat durdu. Kent genelinde vatandaşlar, Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Rahmi Doğan'ın Anıt Şeref Defteri'ni imzalamasıyla son buldu. Protokol üyeleri daha sonra, Hatay Şehir Müzesi'ndeki Atatürk konulu fotoğraf sergisini gezdi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Hatay'da 09.05'te hayat durdu - Son Dakika