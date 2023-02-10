"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Hatay 'da 1,5 yaşındaki Sela bebek ile ailesinden 4 kişi, depremden 96 saat sonra enkaz altından çıkarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Hatay'da 1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi depremden 96 saat sonra enkazdan kurtarıldı - Son Dakika

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