Son Dakika Haberleri: Hatay'da 1 asker şehit oldu
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Hatay'da 1 asker şehit oldu

49 dakika önce

Hatay'da Suriye sınır hattı kontrol noktasında devriye atan bir asker yoldan geçen traktörün çarpması sonucu şehit oldu.

Hatay'da 1 asker şehit oldu, System.String[]

Hatay'da Suriye sınır hattı kontrol noktasında devriye atan bir asker yoldan geçen traktörün çarpması sonucu şehit oldu.


Kaza, Altınözü ilçesi Bohşin-Suriye sınırının sıfır noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karanlıkta ilerleyen traktör sürücüsü yaya devriye atan askeri göremeyince çarptı. Kazada ağır yaralanan asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatılırken, traktörün sürücüsü de gözaltına alındı.


Şehidin naaşının ise Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. - HATAY

Suriye, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:17 Kaynak: İHA
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