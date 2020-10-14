Hatay'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Antakya ilçesi Madenboyu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon yaptı.

Operasyonda, 649,30 gramı takoz esrar, 488 gramı kubar esrar olmak üzere 1 kilo 137 gram esrar ele geçirildi.

Evde bulunan şüpheliler M.Y. ve S.Y. gözaltına alındı.

Uyuşturucuyu elektrik kablolarının bulunduğu kanala zulalamışlar

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ocaklı Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, elektrik kablolarının bulunduğu kanala gizlenmiş 871 uyuşturucu hap ile 2 bin 400 lira para ele geçirdi.

N.E.K. ve M.S. gözaltına alındı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Sebze Hali çevresinde şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.

Motosikletteki M.G, Ö.Ü. ve M.D'nin üst aramalarında bir ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait şarjör ve 13 mermi, 4 uyuşturucu hap, uyuşturucu aparatı ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

İskenderun ilçesindeki 2 ayrı operasyonda ise bir miktar uyuşturucu madde ile reçeteye tabi hap ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.