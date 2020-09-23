Hatay'da 1 kilo 600 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Öte yandan, Belen ilçesinde de uygulama noktasında durdurulan bir tırda, 1740 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü M.S.K. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 1 kilo 600 gram esrar buldu. Araçtaki M.A. ve A.C. gözaltına alındı.

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