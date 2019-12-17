Hatay'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın yaralı faili tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın yaralı faili tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın yaralı faili tutuklandı

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1 kişinin öldüğü alışveriş merkezindeki bıçaklı, silahlı kavganın yaralı faili tutuklandı.

Hatay'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın yaralı faili tutuklandı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1 kişinin öldüğü alışveriş merkezindeki bıçaklı, silahlı kavganın yaralı faili tutuklandı.


Olay, İskenderun ilçesi sahil Atatürk Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinin önünde geçtiğimiz cumartesi günü yaşanmıştı. Kafeye gelen Abidin K. ile kafe işletmecisi Alpay Uzuner arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada 6 yerinden bıçaklanan Alpay Uzuner, hayatını kaybetmişti. Aynı kavgada silahla yaralanan Abidin K. ise tedavisinin ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında İskenderun Adliyesine sevk edildi.


Çelik yelek giydirilen Abidin K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Atatürk Bulvarı, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:15 Kaynak: İHA
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