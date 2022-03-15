Hatay'da 1 milyon 316 bin 200 kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'ın Erzin ilçesinde 1 milyon 316 bin 200 adet gümrük kaçağı makaron, 22 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğünce yürütülen kaçakçılık suçlarına yönelik çalışma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler Mahallesi'nde belirlenen 3 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 1 milyon 316 bin 200 adet gümrük kaçağı makaron, 22 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY