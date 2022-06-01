Hatay'da 1 milyon 460 bin adet kaçak makaron yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da 1 milyon 460 bin adet kaçak makaron yakalandı

01.06.2022 11:28
Hatay'da 1 milyon 460 bin adet kaçak makaron yakalandı

Hatay'ın Erzin ve İskenderun ilçelerinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında toplam 1 milyon 460 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Hatay'ın Erzin ve İskenderun ilçelerinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında toplam 1 milyon 460 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Erzin'in Hürriyet Mahallesi'nde ve İskenderun E-91 karayolu üzeri Denizciler gişelerinde durdurulan araçlarda yapılan aramada toplam 1 milyon 460 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan B.A., S.D. ile Ö.A. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Hatay'da 1 milyon 460 bin adet kaçak makaron yakalandı
Hatay'da 1 milyon 460 bin adet kaçak makaron yakalandı
Hatay'da 1 milyon 460 bin adet kaçak makaron yakalandı

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Kaynak: İHA

Kaçakçılık, İskenderun, Erzin, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 1 milyon 460 bin adet kaçak makaron yakalandı - Son Dakika


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